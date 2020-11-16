Сеул стремится устранить барьеры в торговле с Ираном: посол

Глава парламентской группы дружбы между Исламской Республикой Иран и Южной Кореей Рухолла Мотафкаразад встретился с послом Южной Кореи в Тегеране Ю Чан Хяном.

В ходе встречи посол Южной Кореи в Иране коснулся запуска и увеличения пропускной способности канала гуманитарного сотрудничества между двумя странами и выразил надежду, что текущие проблемы будут решены в ближайшее время.

На встрече глава парламентской группы дружбы Иран-Южная Корея также заявил: «Важность общения и сотрудничества между двумя странами требует, чтобы существующие препятствия на пути развития сотрудничества были устранены как можно скорее».

Вопрос о замораживании денежных средств Ирана в Южной Корее стал серьезной проблемой в отношениях меду Тегераном Сеулом в последние месяцы, и иранские официальные лица неоднократно подчеркивали необходимость возврата средств в Иран.