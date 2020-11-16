16 нояб. 2020 г., 16:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84112532
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Сеул стремится устранить барьеры в торговле с Ираном: посол

Сеул стремится устранить барьеры в торговле с Ираном: посол

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - «Сеул сделает все для устранения барьеров в торговле с Ираном, и сотрудничество между парламентами двух стран будет играть важную роль в укреплении дружественных отношений между двумя странами», - сказал посол Южной Кореи в Иране Ю Чан Хян во время встречи с парламентской группой дружбы двух стран.

Глава парламентской группы дружбы между Исламской Республикой Иран и Южной Кореей Рухолла Мотафкаразад встретился с послом Южной Кореи в Тегеране Ю Чан Хяном.

В ходе встречи посол Южной Кореи в Иране коснулся запуска и увеличения пропускной способности канала гуманитарного сотрудничества между двумя странами и выразил надежду, что текущие проблемы будут решены в ближайшее время.

На встрече глава парламентской группы дружбы Иран-Южная Корея также заявил: «Важность общения и сотрудничества между двумя странами требует, чтобы существующие препятствия на пути развития сотрудничества были устранены как можно скорее».

Вопрос о замораживании денежных средств Ирана в Южной Корее стал серьезной проблемой в отношениях меду Тегераном Сеулом в последние месяцы, и иранские официальные лица неоднократно подчеркивали необходимость возврата средств в Иран.

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