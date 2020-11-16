16 нояб. 2020 г., 14:36
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News Code: 84112407
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Иран вошел в топ-7 производителей цемента мира

Иран вошел в топ-7 производителей цемента мира

Тегеран, 16 ноября, ИРНА – Объем производства цемента за первые 6 месяцев 1399 иранского календарного года (21 марта - 22 сентября 2020 года) превысил 35 млн 639,6 тыс. тонн, который увеличился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производственная мощность цемента в Иране составила 85 млн тонн в год, и внутренний спрос на цемента – 65 млн тонн. Иран в настоящее время считается одним из топ-7 производителей мира.
Как сообщает таможенная служба Ирана в сентябре текущего года, страна за первые 5 месяцев 1399 иранского календарного года экспортировала 5 млн 847 тыс. 201 тонн на сумму 127 млн 990,9 тыс. долларов в 28 стран мира.
Индия, Афганистан, Россия, Ирак, Катар, Кения, Кувейт, Шри-Ланка, Пакистан, Армения, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Бангладеш, Китай и Оман считаются основными направлениями экспорта цемента из Ирана.
Наибольший объем экспорта из Ирана осуществлен в Ирак, Кувейт и Афганистан.

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