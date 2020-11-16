Иран вошел в топ-7 производителей цемента мира

Производственная мощность цемента в Иране составила 85 млн тонн в год, и внутренний спрос на цемента – 65 млн тонн. Иран в настоящее время считается одним из топ-7 производителей мира.

Как сообщает таможенная служба Ирана в сентябре текущего года, страна за первые 5 месяцев 1399 иранского календарного года экспортировала 5 млн 847 тыс. 201 тонн на сумму 127 млн 990,9 тыс. долларов в 28 стран мира.

Индия, Афганистан, Россия, Ирак, Катар, Кения, Кувейт, Шри-Ланка, Пакистан, Армения, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Бангладеш, Китай и Оман считаются основными направлениями экспорта цемента из Ирана.

Наибольший объем экспорта из Ирана осуществлен в Ирак, Кувейт и Афганистан.

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