16 нояб. 2020 г., 13:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84112316
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Иран и Ирак увеличивают товарооборот до 20 млн. долларов в год

Иран и Ирак увеличивают товарооборот до 20 млн. долларов в год

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Генеральный консул Исламской Республики Иран в Сулеймании, Ирак, Мехди Шуштари подчеркнул, что цель Исламской Республики Иран и Ирака - увеличить товарооборот до 20 млн. долларов в год.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Сулеймании в интервью Sulaimaniyah News Network (SNN) ответил на вопросы о различных аспектах экономических отношений Исламской Республики Иран с Иракским Курдистаном и провинцией Сулеймания и рассказал о перспективах отношений между двумя странами.

Что касается экономических отношений между Ираном и иракским Курдистаном в условиях коронавируса, он сказал: «Благодаря политикам официальных лиц двух сторон торговые обмены в условиях вспышки продолжались в соответствии со всеми протоколами о состоянии здоровья на границах».

В другой части этого интервью Шуштари указал на отношения с двумя провинциями Сулеймания и Халабче, учитывая более 600 км общей границы и активизацию двух официальных границ «Парвиз Хан и Башмак» и 4 приграничных базаров, а также глубокие исторические связи и культурные и социальные общности.

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