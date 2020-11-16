Газовое месторождение «Южный Парс» обеспечивает 40% бензина Ирана

Генеральный директор Нефтегазовой компании «Парс» Мохаммад Мешкинфам в интервью ИРНА заявил, что объем добычи конденсата в газовом месторождении «Южный Парс» составляет около 600 тыс. баррелей в сутки.

Он заявил, что несмотря на вспышку коронавируса в стране, в настоящее время 15 тыс. человек работают в проектах «Южный Парс».

По его словам, доработка 13 фаз Южного Парса за последние 7 лет на юге Ирана привела к тому, что суточная добыча газа на этом газовом совместном месторождении достигла 700 млн кубических метров.

С начала администрации иранского президента Хасана Рухани в 2013 году развитие месторождения Южный Парс был назван как один из приоритетов министерства нефти страны.

В то время, когда объем суточной добычи газа Ирана в 2013 году составил 285 млн куб. м, добыча газа Катаром на месторождении Южный Парс составила 570 млн куб. м в день. Сегодня добыча газа Ираном на месторождении Южный Парс превысит добычу газа Катаром, с которым Иран делит месторождение.

С увеличением добычи газа на Южном Парсе, 72% легкого газа по трубопроводам страны обеспечивается на этом месторождении, так что Иран теперь может экспортировать жидкую топливу и нефтепродукты вместо сжигания.

Иран ввел в эксплуатацию 11 фаз газового месторождения Южный Парс - 15ю,16ю, 12ю, 17ю, 18ю, 19ю, 20ю, 21ю, 22ю, 23ю и 24ю за последние годы.

Южный Парс — гигантское газовое месторождение в Персидском заливе.

Месторождение занимает площадь 9,7 тыс. км2, из которых 3,7 тыс. км2 находятся в территориальных водах Ирана, а 6 тыс. км2 - принадлежит Катару, где месторождение носит имя Северный купол.

Иранский проект по разработке месторождения на 1мэтапе делится на 24 стандартных фазы.

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