Газовое месторождение «Южный Парс» обеспечивает 40% бензина Ирана

Генеральный директор Нефтегазовой компании «Парс» Мохаммад Мешкинфам в интервью ИРНА заявил, что объем добычи конденсата в газовом месторождении «Южный Парс» составляет около 600 тыс. баррелей в сутки.
Он заявил, что несмотря на вспышку коронавируса в стране, в настоящее время 15 тыс. человек работают в проектах «Южный Парс».
По его словам, доработка 13 фаз Южного Парса за последние 7 лет на юге Ирана привела к тому, что суточная добыча газа на этом газовом совместном месторождении достигла 700 млн кубических метров.
С начала администрации иранского президента Хасана Рухани в 2013 году развитие месторождения Южный Парс был назван как один из приоритетов министерства нефти страны.
В то время, когда объем суточной добычи газа Ирана в 2013 году составил 285 млн куб. м, добыча газа Катаром на месторождении Южный Парс составила 570 млн куб. м в день. Сегодня добыча газа Ираном на месторождении Южный Парс превысит добычу газа Катаром, с которым Иран делит месторождение.
С увеличением добычи газа на Южном Парсе, 72% легкого газа по трубопроводам страны обеспечивается на этом месторождении, так что Иран теперь может экспортировать жидкую топливу и нефтепродукты вместо сжигания.
Иран ввел в эксплуатацию 11 фаз газового месторождения Южный Парс - 15ю,16ю, 12ю, 17ю, 18ю, 19ю, 20ю, 21ю, 22ю, 23ю и 24ю за последние годы.
Южный Парс — гигантское газовое месторождение в Персидском заливе.
Месторождение занимает площадь 9,7 тыс. км2, из которых 3,7 тыс. км2 находятся в территориальных водах Ирана, а 6 тыс. км2 - принадлежит Катару, где месторождение носит имя Северный купол.
Иранский проект по разработке месторождения на 1мэтапе делится на 24 стандартных фазы.
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Тегеран, 16 ноября, ИРНА – В то время мощность добычи газа из газового месторождения «Южный Парс» за последние 7 лет увеличился в 2,5 раза, часть газового конденсата поставлены в качестве сырья на НПЗ «Звезда Персидского залива», а 40% необходимого бензина страны производится в Южном Парсе.
Генеральный директор Нефтегазовой компании «Парс» Мохаммад Мешкинфам в интервью ИРНА заявил, что объем добычи конденсата в газовом месторождении «Южный Парс» составляет около 600 тыс. баррелей в сутки.
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