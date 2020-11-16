Американский аналитик назвал СВПД главной темой в отношениях администрации Байдена с Европой

Он в интервью ИРНА о будущей политике администрации Джо Байдена по Ирану в понедельник отметил, что европейские государства недовольны политикой США по многим вопросам, в частности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Байдену понадобится как минимум два года, чтобы ликвидировать последствия политики Трампа», заявил он, напомнив, что санкции администрации Дональда Трампа нанесли серьезную ущерб Ирану, только возвращение к ядерной сделке и снятие санкций могут приводиться к значительному достижению.

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения.

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