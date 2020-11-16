Европейцы рассматривают инвестиционные возможности в Иране

Как сообщает Bloomberg, по сообщению организаторов конференции, этот экономический форум намечено провести 14-16 декабря Европейской и Иранской торгово-экономической ассоциацией, что станет первой конференцией подобного рода за последние два года.
После ядерной сделки, достигнутой между Западом и Ираном в 2015 году, количество международных конференций по экономике, торговле и банковскому делу Ирана увеличилось, но после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки Дональдаом Трампом было нарушено продолжение таких конференций.
Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Примерно через неделю после объявления о поражении Дональда Трампа на президентскиз выборах в США веб-сайт Bloomberg сообщил, что конференция, направленная на привлечение европейских инвесторов на иранский рынок и использование этого рынка в случае повторной отмены санкций США, запланирована на следующий месяц.
Как сообщает Bloomberg, по сообщению организаторов конференции, этот экономический форум намечено провести 14-16 декабря Европейской и Иранской торгово-экономической ассоциацией, что станет первой конференцией подобного рода за последние два года.
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