Европейцы рассматривают инвестиционные возможности в Иране

Как сообщает Bloomberg, по сообщению организаторов конференции, этот экономический форум намечено провести 14-16 декабря Европейской и Иранской торгово-экономической ассоциацией, что станет первой конференцией подобного рода за последние два года.

После ядерной сделки, достигнутой между Западом и Ираном в 2015 году, количество международных конференций по экономике, торговле и банковскому делу Ирана увеличилось, но после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки Дональдаом Трампом было нарушено продолжение таких конференций.