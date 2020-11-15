Горнодобывающий сектор Ирана препятствует санкциям США

«За первые шесть месяцев этого года производство губчатого железа, окатышей, стали и железного концентрата увеличилось на 19, 18, 12 и восемь процентов соответственно, а также у нас был благоприятный рост производства в секторах алюминия, глинозема, медного концентрата и т.д.», - отметил он.

«Организации по развитию и обновлению иранских рудников и горнодобывающей промышленности использует свои научные и оперативные меры, основанные на принципах и инновационных методах организации пассивной защиты, для обеспечения безопасности от различных угроз», - пояснил он.

Согласно опубликованным статистическим данным, в 2018-2019 годах в эксплуатацию 38 проектов в горнодобывающей и минеральной промышленности было инвестировано в общей сложности более 4,8 миллиарда долларов.