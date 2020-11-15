Командующий ВВС Ирака: Военная мощь Ирана поразительна

Ссылаясь на свой недавний визит в Иран и посещение обороноспособности страны, бригадный генерал Самир Заки Хусейн на встрече с командующим армейской авиацией Исламской Республики Иран бригадным генералом Юсефом Горбани сказал: «Я уверен, что это вооружение Ирана потрясающее, и мы гордимся этим как дружественная и братская страна».

«Моя последняя поездка в Иран была, когда города Ирака были оккупированы ИГИЛ, и иранские братья действительно помогали нам в борьбе с ИГИЛ, и это величие иранцев никогда не будет забыто», - отметил он.

По его словам, «У Ирана и Ирака много общего, и эти общие черты показывают высокий уровень отношений между двумя странами».