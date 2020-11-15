Главнокомандующий КСИР пообещал отомстить за убийство генерала Сулеймани

"Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис сыграли важную роль в ликвидации террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ)", заявил Салами на встрече с министром обороны Ирака Джумой Инадом.

"Мы обязательно отомстим за кровь генерала Касема Сулеймани", пообещал он.

В ночь на 3 января 2020 года США провели в районе международного аэропорта Багдада террористическую операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.



