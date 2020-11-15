Eurasian Times: Иран превратился в сверхдержаву по производству дронов, несмотря на санкции США

Президент США Дональд Трамп долгое время оставался бельмом на пути Тегерана к развитию с момента его решения в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, после чего Тегеран неоднократно подвергался нападениям из-за ряда санкций, введенных Вашингтоном, которые привели к его замедленному росту.

Тем не менее, как и в случае возникновения неблагоприятных обстоятельств, в то время как Иран видел ограничения на импорт и экспорт оборонного оборудования, он нашел в себе силы для повышения своих оборонительных возможностей, особенно в области технологии дронов.

Недавно Иран представил свой новейший ударный беспилотник Mohajer-6, представляющий собой 10-футовый реактивный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kian, который, по сообщениям государственных СМИ, способен нести 6 управляемых боеприпасов.

Ранее Иран продемонстрировал серию беспилотных летательных аппаратов, в том числе БПЛА Mobin, который предположительно может летать на высоте до 45 000 футов в течение 45 минут и имеет боеголовку массой 120 кг.

Другой набор дронов, продемонстрированный Ираном, был «умными бомбами», получившими название «Ясин и Балабан», наряду с серией новостей о «оптических бомбах» Каема.