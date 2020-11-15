15 нояб. 2020 г., 17:11
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News Code: 84111330
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Шамхани: Иран продолжает поддерживать иракский народ

Шамхани: Иран продолжает поддерживать иракский народ

Тегеран, 15 ноября, IRNA. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани заявил в воскресенье, что поддержка решимости и безопасности иракского народа является неизменной политикой Ирана, заявив, что сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности гарантирует стабильность и безопасность Ирака.

Об этом заявил Шамхани на встрече с министром обороны Ирака Джумой Инадом.

Шамхани призвал к продвижению и институционализации отношений в сфере обороны и безопасности до стратегического уровня.

Он напомнил о хорошем сотрудничестве Ирана и Ирака в борьбе с государственным терроризмом США и их союзников в регионе, а также о поддержке Ираном спасения иракских городов от оккупации террористами ИГИЛ.

Он отметил, что создание споров и конфликтов было одной из целей США с момента их присутствия в Западной Азии.

Он призвал все государства региона проявлять бдительность, чтобы предотвратить зловещий террористический заговор.

Шамхани заявил, что Иран будет твердо противостоять любым попыткам подорвать безопасность в двух странах.

Он назвал изгнание вооруженных сил США из региона одним из важнейших параметров поддержания мира и спокойствия.

Министр обороны Ирака Джума Инад прибыл в Тегеран в субботу вечером по официальному приглашению своего иранского коллеги бригадного генерала Амира Хатами.

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