Иран экспортирует нанотекстиль в мировые рынки

"Несмотря на вспышку коронавируса, мы смогли экспортировать и составить планы по улучшению Экспорта в следующем году, хотя рынок серьезно пострадал от Пандемии, но мы превзошли многих конкурентов", указал глава инновационной компании Махмуд Зарраби.

Ранее он сказал, что в прошлом году в различные страны было экспортировано нано-носков на сумму более 1,5 млн. долларов, добавив, что в этом году ожидается, что эта цифра достигнет 5 млн. долларов,

