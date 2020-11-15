15 нояб. 2020 г., 12:26
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6 иранских преподавателей попали в список лучших ученых мира

6 иранских преподавателей попали в список лучших ученых мира

Тегеран, 15 ноября, ИРНА – 6 преподавателей Лорестанского университета попали в список 2% лучших ученых мира. Об этом сообщил директор Лорестанского университета по исследовательским делам Ахмад Ахмади-Халаджи.

Он отметил, что база данных «Scopus» классифицирует ведущих мировых исследователей по 22 научным областям и 176 суб-дисциплинам согласно специализированным категориям.
По его словам, Мохсен Издаи из кафедры машиностроения и полимерной инженерии, Амир Хамзе Хаги-Аби из кафедры агротехники, Масуд Алирезаи из кафедры фундаментальной науки, Али Фармани из кафедры силовой электроники, Саид Фархади из кафедры неорганической химии и Ягуб Мансурпанах из кафедры из органической химии считаются одобренными преподавателями этого университета по данным «Scopus».
«Scopus» — библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует 24 тыс. названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серийные книжные издания, а также «профессиональные» журналы (Trade Journals). Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier. База данных доступна на условиях подписки через веб-интерфейс. Поисковый аппарат интегрирован с поисковой системой Scirus для поиска веб-страниц и патентной базой данных.

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