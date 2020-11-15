15 нояб. 2020 г., 10:58
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Галибаф прокомментировал события вокруг президентских выборов в США

Галибаф прокомментировал события вокруг президентских выборов в США

Тегеран, 15 ноября, ИРНА – События после президентских выборов в США показали подлинное лицо этой страны, и ускорили процесс упадки Соединенных Штатов, уничтожив авторитет этой сверхдержавы. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в воскресенье.

"Сегодня без ретуши представлен миру образ США, которые в течение многих лет скрывали свои структурные, социальные, политические и экономические проблемы благодаря влиянию СМИ", отметил он, добавив, что недавние президентские выборы в США, а также события до и после них были поучительными.
Он назвал коррумпированный режим США основным виновником в их неправильных решениях, выразив удовлетворение провалом Дональда Трампа как убийца генерала Гасема Сулеймани на президентских выборах.
Указав на разработку "калечащих" санкций при администрации Барака Обамы в адрес Ирана, Галибаф заявил, что только в случае нормализации продажи нефти, банковских деятельностей и торговых отношений иранских компаний с миром, Тегеран может приветствовать администрацию Джо Байдена. "Хотя мы оптимистично не относимся к этому", подчеркнул он.
Ранее стало известным, что новым президентом США будет демократ Джо Байден.
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