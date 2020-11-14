Иранским исследователям удалось создать стимулятор роста яровых культур

Собрав и изучив сотни штаммов местных бактерий из коммерческих теплиц в стране, исследователям этого научно-исследовательского института удалось создать продукты, созданные на основе бактерий, вызывающих рост растений, которые, уменьшая количество и качество огурцов, томатов и болгарского перца, уменьшают количество химических пестицидов и нитраты, оставшиеся в этих летних растениях.

Эти продукты могут быть произведены на основе местных бактерий с дешевым составом и низкими затратами на рабочую силу, они являются рентабельными и прибыльными благодаря соответствующей эффективности и наличию клиентов по всей стране.