Иранское кино будет участвовать в мировых кинофестивалях

Фильм «Прощай, ширазская девушка режиссера Афшина Хашеми, будет показан на 6-м Международном женском кинофестивале в Герате.

В секретариат Международного женского кинофестиваля в Герате поступило более 300 фильмов из 122 стран в 2 секциях «Мирового кино», и «Женское кино», посвященных женской проблематике.

Короткометражный фильм «Овцы сожрут нас» получил награду за лучший короткометражный фильм на церемонии вручения кинонаград в Восточной Европе, Измир, Турция.

Фильм «Больше никогда не спи» Имана Давари, номинирован на премию «Золотой бриллиант» за лучший сценарий на Американском кинофестивале в Лос-Анджелесе в своем шестом международном показе.

Еще короткометражный фильм «Охотник» режиссера Делавара Дустаняна, будет показан в канадском кинофестивале Hecare Festival в его четвертом международном показе.