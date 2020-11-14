Минобороны: Мы готовы удовлетворить потребности Ирака

На встрече с министром обороны Ирака Анадом Саадуном в пятницу бригадный генерал Хатами сказал он.

Амир Хатами, заявив, что сегодня Ирак пользуется большей безопасностью, чем в прошлом, сказал: «Мы продолжаем поддерживать политический процесс, стабильность и безопасность Ирака, а также территориальную целостность братской страны».

«При установлении безопасности в регионе между Ираном и Ираком налажено хорошее сотрудничество в борьбе с терроризмом, и мы рассматриваем развитие Ирака как необходимость для установления стабильности и безопасности в этой стране, и мы готовы участвовать в восстановлении и развитии Ирака», - добавил он.

По его словам, «политическая воля руководителей Ирана и Ирака находится на высшем уровне для углубления широких отношений».

«Министерство обороны Исламской Республики Иран с его обширными возможностями и инфраструктурой, что является результатом жестких санкций после победы Исламской революции, готово удовлетворить потребности вооруженных сил Ирака в укреплении обороноспособности Ирака», - заключил он.