14 нояб. 2020 г., 18:58
Journalist ID: 2388
News Code: 84110158
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Иран представил ВОЗ 8 вакцин от COVID-19

Иран представил ВОЗ 8 вакцин от COVID-19

Тегеран, 14 ноября, ИРНА - Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киянуш Джаханпур сообщил, что восемь иранских вакцин от COVID-19 были включены в список кандидатов на лечение коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«8 иранских вакцин от COVID-19 включены в список кандидатов на лечение коронавируса ВОЗ, и, конечно же, еще 8 иранских вакцин ждут включиться в этот список», написал он в Twitter.

По его словам, «практически все возможные стратегии получения вакцины от COVID-19 в Иране прошли стадию лабораторного производства», - отметил он.

Ранее министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки также объявил об испытании вакцины иранского производства на людях в ближайшие две-три недели.

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