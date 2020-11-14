Иранские исследователи создали печатные фотоэлементы

Глава этого исследовательского проекта Наиме Тораби-Мирзаи в связи с этим сказала: «Целью этого исследования было использование перовскитных адсорбентов в структуре фотоэлементов, чтобы производственный процесс не требовал высоких температур. Выработка электроэнергии с использованием фотоэлементов намного проще, чем другие методы, но из-за высокой стоимости силиконовый фотоэлементов их использование часто не является рентабельным».

«В настоящее время существуют знания о производстве перовскитных фотоэлементов в стране, и иранские исследователи продвинулись в этой области наряду с другими странами», - сказала она.