14 нояб. 2020 г., 16:00
Journalist ID: 2388
News Code: 84109984
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Иранские исследователи создали печатные фотоэлементы

Иранские исследователи создали печатные фотоэлементы

Тегеран, 14 ноября, ИРНА - Группа иранских исследователей провела исследование по производству печатных фотоэлементов.

Глава этого исследовательского проекта Наиме Тораби-Мирзаи в связи с этим сказала: «Целью этого исследования было использование перовскитных адсорбентов в структуре фотоэлементов, чтобы производственный процесс не требовал высоких температур. Выработка электроэнергии с использованием фотоэлементов намного проще, чем другие методы, но из-за высокой стоимости силиконовый фотоэлементов их использование часто не является рентабельным».

«В настоящее время существуют знания о производстве перовскитных фотоэлементов в стране, и иранские исследователи продвинулись в этой области наряду с другими странами», - сказала она.

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