Иран и Россия проведут форум по психологии

Пресс-атташе посольства Ирана в Москве Масуд Афшар заявил, что Российская академия наук (РАН), Центр социологических исследований РФ, Институт социально-политических исследований РФ, Институт востоковедения РАН, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО) и МГУ примут участие в этом форуме.

Афшар назвал цель этого форума обсуждением социальных, экономических и демографических аспектов развития двух стран в контексте прогресса и глобальных проблем (включая эпидемию коронавируса).

На этом форуме также будет представлен первый социологический атлас Ирана и России.

Кроме посла Ирана в РФ Казема Джалали, глава центра обучения и исследований МИД Ирана Казем Саджадпур, старший советник МИД Ирана Мехди Санаи, директор института исследований Ирана и Евразии и глава комитета научных отношений и взаимодействий социологической ассоциации Ирана Нахал Нафиси, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и глава РАН Александр Сергеев из России выступят с речью на этом форуме.