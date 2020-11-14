Началась новая эпоха культурных отношений между Ираном и Италией

Ярослава Романова во время посещения культурного центра Нияварана и 11-й Национальной выставки иранской керамики, проходящей каждые два года, сказала: «Мы приветствуем взаимодействие и сотрудничество в проведении художественных мероприятий с Культурным центром Нияварана».

На этой встрече он похвалил директоров Культурного центра Нияварана и организаторов выставки и охарактеризовал представленные на выставке работы как очень великолепные, наряду с человеческими смыслами и эпистемологией.

На этой встрече она похвалила директоров Культурного центра Нияварана и организаторов выставки и назвала представленные на выставке работы очень великолепными.

Ссылаясь на историю культурных и художественных отношений между двумя странами и влияние этих отношений на крепость дружбы между Ираном и Италией, она заявила: «Мы стараемся сотрудничать с действующими культурными и художественными центрами, такими как Культурный центр Нияварана в Иране, чтобы сформировать новую эпоху художественных и культурных отношений после исчезновению коронавируса с помощью активных культурных и художественных центров».