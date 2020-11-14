МИД опроверг утверждения об убийстве одного из руководителей Аль-Каиды в Иране

Он в ответ на вопрос журналистов о некоторых сообщениях израильских источников и недавнем сообщении New York Times об убийстве боевика Аль-Каиды в Иране, категорически отверг присутствие членов этой группировки в стране и, порекомендовал американским СМИ не попадаться в ловушку голливудских сценариев официальных лиц США и сионистского режима.

Хатибзаде напомнил, что террористическая группа Аль-Каида является результатом ошибочной политики Соединенных Штатов и их союзников в регионе. Он отметил, что время от времени Вашингтон и Тель-Авив, стремясь избежать ответственности за преступную деятельность группировки Аль-Каиды и других террористических групп в регионе, лгут и передают ложную информацию средствам массовой информации.

Указав на позицию США против Ирана, пресс-секретарь МИД Ирана сказал, что хотя в прошлом Соединенные Штаты не отказывались от никаких ложных обвинений в адрес Исламской Республики Иран, но такой подход при нынешней администрации США превратился в постоянную тенденцию и Белый дом, повторяя подобные обвинения, пытается предпринять дальнейшие шаги по осуществлению плана иранофобии.

«Несомненно, такие обвинения определяются в контекст всеобъемлющей экономической, разведывательной и психологической войны против Ирана, и СМИ не должны стать платформой для публикации целеустремленных лжи Белого дома против Ирана», подчеркнул он.

Власти США в интервью американскую газету New York Times утверждались, что один из руководителей террористической группировки Аль-Каиды и вдова Усамы бен Ладена были убиты три месяца назад израильской разведкой от имени США на улицах Тегерана.

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