Иран поднялся на второе место в «инновационной экономике» в регионе Центральной и Южной Азии

В своем последнем отчете Всемирный экономический форум Global Innovation Index 2020 (GII 2020), в котором исследуются страны мира с точки зрения инноваций, определены три страны с наибольшим успехом в каждом регионе. В регионе Центральной и Южной Азии Иран является второй наиболее инновационной страной в регионе после Индии и выше Казахстана. Швейцария, Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея входят в первую десятку стран мира с точки зрения инновационной экономики соответственно.

В отчете страны классифицируются и исследуются с научной точки зрения, принятой Всемирным экономическим форумом, согласно которой Иран входит в категорию стран Центральной и Южной Азии.

Бехзад Ахмади отметил, что "Учитывая жесткик санкции и максимальное давление США, наложенное на Иран, которое затронуло сектор исследований и разработок больше, чем что-либо другое, получение этого ранга очень важно и является достижением для страны, учреждений, отдельных лиц и компаний».