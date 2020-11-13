13 нояб. 2020 г., 21:53
Journalist ID: 2177
News Code: 84108956
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Аракчи прокомментировал слухи о соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Аракчи прокомментировал слухи о соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Тегеран, 13 ноября. ИРНА — Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал необоснованные сообщения о прекращении огня в Нагорном Карабахе отметив, что транзитные маршруты Ирана в Армению и Азербайджан не изменятся.

"К сожалению, в социальной сети распространяется вводящая в заблуждение информация вместе с поддельными картами, и выдвигались такие заявления, как создание коридора внутри Армении или даже внутри Ирана, изменение геополитики региона и ... Это принципиально нереально и делается в конкретных политических и пропагандистских целях", сказал Аракчи в эксклюзивном интервью ИРНА.

"Как видно на этой карте, широко обсуждаемый вопрос создания географической полосы вдоль границы между Ираном и Арменией совершенно необоснован", указал он.

"В соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе говорится о создании автомобильного коридора или, скорее, транзитного маршрута внутри Армении от Нахчывана до материковой части Азербайджана, безопасность которого будет гарантировать Россия, а точный маршрут до сих пор неизвестен", подчеркнул он.

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