В Иране разработали тест-системы быстрой диагностики коронавируса

Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Управления развития медицинских технологий при министерстве здравоохранения Ирана Хосейн Ватанпур.

По его словам, новые тест-системы для быстрого выявления коронавируса, разработанные иранскими учеными в кратчайшие сроки получат необходимые разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Он добавил, что новые тест-системы помогают в первоначальной идентификации пациента и могут использоваться для диагностики заболевания.

По последним данным Минздрава Ирана на 13 ноября, число заражённых COVID-19 достигло 738 322 человека, 40 582 заболевших скончались.