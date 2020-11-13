13 нояб. 2020 г., 20:45
Journalist ID: 2177
News Code: 84108920
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В Иране разработали тест-системы быстрой диагностики коронавируса

В Иране разработали тест-системы быстрой диагностики коронавируса

Тегеран, 13 ноября. ИРНА — Иранские инновационные компании разработали тест-системы быстрой диагностики нового коронавируса (COVID-19).

Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Управления развития медицинских технологий при министерстве здравоохранения Ирана Хосейн Ватанпур.
По его словам, новые тест-системы для быстрого выявления коронавируса, разработанные иранскими учеными в кратчайшие сроки получат необходимые разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Он добавил, что новые тест-системы помогают в первоначальной идентификации пациента и могут использоваться для диагностики заболевания.
По последним данным Минздрава Ирана на 13 ноября, число заражённых COVID-19 достигло 738 322 человека, 40 582 заболевших скончались.

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