Пять иранских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ

"На данный момент пять иранских вакцин от коронавируса включены в перечень ВОЗ", написал Джаханпур в пятницу на своей странице в Twitter.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана по исследованиям и технологиям Реза Малекзаде сообщил, что разработка иранской вакцины от нового коронавируса (COVID-19) находится в процессе.

"Сейчас мы находимся в стадии доклинических испытаний. Еще не начался этап клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях", сказал в пятницу Малекзаде в интервью ИРНА.

По последним данным Минздрава Ирана на 13 ноября, число заражённых COVID-19 достигло 738 322 человека, 40 582 заболевших скончались.