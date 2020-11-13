Производство продукции основных отраслей горнодобывающей промышленности вырос на 16.6%

"Производство слитков чистого алюминия, цемента, стальных изделий, стальных слитков, катодной меди и порошка глинозема в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 53, 2, 14,4, 10, 9, 8,1 и 4,7 процента соответственно", говорится в новом отчете министерства промышленности торговли и шахт Ирана.

Согласно отчету, производство слитков чистого алюминия достигло 19,2 тысячи тонн, что на 53,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за отчетный период производство цемента в Иране выросло на 14,4%. При этом за первые шесть месяцев текущего года объем производства цемента в стране составил 35,639 млн т. против 31.153 млн т. годом ранее.