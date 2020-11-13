Москва не исключает возможности возвращения Вашингтона в СВПД

Отвечая на вопрос о том, как Москва относится к возможности возвращения США в СВПД, Захарова подчеркнула: "Мы не исключаем такой возможности, и мы ее никогда не исключали. Если американцы готовы встать на путь исправления, то это можно только приветствовать. Когда движение в этом направлении станет реальностью, оно не должно быть обставлено или отягощено дополнительными условиями".

По словам дипломата, необходимо исключить пересмотр СВПД, не допустить привнесения в процесс его реализации тех аспектов, которые выходят за рамки всеобъемлющей договоренности 2015 года, особенно тех, что не имеют отношения к иранской ядерной программе.

"Важно сохранить целостность так называемой ядерной сделки, резолюции СБ ООН 2231, и со стороны Вашингтона потребуется обеспечить полное выполнение всех обязательств, исправить все нарушения, которые они допустили, выйдя в одностороннем порядке из СВПД в мае 2018 года. Это касается отмены всех односторонних санкций против Ирана", - подчеркнула Захарова.