Объем производства горячебрикетированного железа вырос на 10%



Кроме того, за седьмой месяц текущего иранского календарного года (с 22 сентября по 21 октября) иранские металлургические заводы произвели 2.549 млн тонн горячебрикетированного железа, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на то, что Ирана находится под самыми жестокими санкциями, за первые пять месяцев 2020 года занял первое место в мире по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ). Согласно отчету Международной ассоциации производителей стали в июне 2020 года, объем производства горячебрикетированного железа в Иране за 5 месяцев 2020 года составил 12 мдн. тонн. Таким образом, на долю Ирана приходится 50% мирового производства ГБЖ.