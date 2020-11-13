13 нояб. 2020 г., 12:23
Journalist ID: 2177
News Code: 84108649
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Иран и Украина договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества

Иран и Украина договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества

Представители частного сектора Ирана и Украины рассмотрели пути развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества на вебинаре, организованном в сотрудничестве с торгово-промышленной палаты Тегерана с Харьковской торгово-промышленной палатой.

"Увеличить товарооборот в 5 раз до $5 млрд намерены Иран и Украина" данная информация была озвучена на встрече представителей частного сектора Ирана и Украины, которая прошла с участием чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Украине Манучехра Моради и чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка.

Стоит отметить, что в настоящее время объем товарооборота между двумя странами составляет около $1 млрд.

Кроме того, стороны подтвердили, что несырьевой экспорт становится одной из основ развития торгово-экономического сотрудничества между Тегераном и Киевом, отметив, что частный сектор экономики играет важную роль в развитии двусторонних отношений.

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