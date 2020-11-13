Иран и Украина договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества

"Увеличить товарооборот в 5 раз до $5 млрд намерены Иран и Украина" данная информация была озвучена на встрече представителей частного сектора Ирана и Украины, которая прошла с участием чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Украине Манучехра Моради и чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка.

Стоит отметить, что в настоящее время объем товарооборота между двумя странами составляет около $1 млрд.

Кроме того, стороны подтвердили, что несырьевой экспорт становится одной из основ развития торгово-экономического сотрудничества между Тегераном и Киевом, отметив, что частный сектор экономики играет важную роль в развитии двусторонних отношений.