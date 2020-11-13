Разработка иранской вакцины от коронавируса находится в процессе

"Сейчас мы находимся в стадии доклинических испытаний. Еще не начался этап клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях", сказал в пятницу Малекзаде в интервью ИРНА.

По его словам, несмотря на то, что иранские ученые уже получили знания, необходимые для создания вакцины от COVID-19, в стране нет необходимой инфраструктуры для достижения этой цели.

По последним данным Минздрава Ирана на 12 ноября, число заражённых COVID-19 достигло 726 585 человек, 40 121 заболевший скончался.