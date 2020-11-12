12 нояб. 2020 г., 20:46
Journalist ID: 2388
News Code: 84108403
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С начала этого года обнаружено 670 тонн наркотиков в Иране

С начала этого года обнаружено 670 тонн наркотиков в Иране

Тегеран, 12 ноября, ИРНА - Глава полиции Сил правопорядка Исламской Республики Иран по борьбе с наркотиками генерал Маджид Карими объявил, что количество наркотиков, обнаруженных за первые семь месяцев этого года, составило 670 тонн, и отметил, что большинство обнаруженных наркотиков были героином и морфином.

Маджид Карими на двусторонней встрече начальников полиции Исламской Республики Иран и полиции Азербайджанской Республики по борьбе с наркотиками, которая была проведена в режиме видеоконференции, сказал: «Надеемся, что при взаимном сотрудничестве мы сможем увидеть желательные и адекватные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе».

«Объем незаконного оборота наркотиков из Афганистана и Пакистана в Исламскую Республику Иран находится на высоком уровне, поэтому большая часть наркотиков, ввозимых из Афганистана в Иран, переправляется транзитом в европейские страны, и Азербайджанская Республика также находится в этом маршруте», - отметил он.

Начальник Полиции по борьбе с наркотиками Азербайджанской Республики, высоко оценив действия своего иранского коллеги по борьбе с незаконным оборотом и транзитом наркотиков, поблагодарил за предоставленную возможность и призвал к продолжению таких встреч.

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