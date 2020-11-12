С начала этого года обнаружено 670 тонн наркотиков в Иране

Маджид Карими на двусторонней встрече начальников полиции Исламской Республики Иран и полиции Азербайджанской Республики по борьбе с наркотиками, которая была проведена в режиме видеоконференции, сказал: «Надеемся, что при взаимном сотрудничестве мы сможем увидеть желательные и адекватные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе».

«Объем незаконного оборота наркотиков из Афганистана и Пакистана в Исламскую Республику Иран находится на высоком уровне, поэтому большая часть наркотиков, ввозимых из Афганистана в Иран, переправляется транзитом в европейские страны, и Азербайджанская Республика также находится в этом маршруте», - отметил он.

Начальник Полиции по борьбе с наркотиками Азербайджанской Республики, высоко оценив действия своего иранского коллеги по борьбе с незаконным оборотом и транзитом наркотиков, поблагодарил за предоставленную возможность и призвал к продолжению таких встреч.