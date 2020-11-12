Россия возобновит рейсы в Иран

Первый рейс российской авиакомпании состоится со среды следующей недели из аэропорта Имама Хомейни в международный аэропорт Шеремтьево‎ Москвы.

По данным российской авиакомпании, рейсы из Тегерана в Москву выполняются два дня в неделю (по воскресеньям и средам) российскими самолетами Сухого.

Решение российской авиакомпании заключается в том, что, по словам главы компании Mahan Iran в Москве Аскари Хеммат, условия въезда и выезда из России и Ирана еще не изменились из-за распространения коронавируса.

В настоящее время Mahan Airlines выполняет рейсы по маршруту Тегеран-Москва и обратно по четвергам.