Иран ожидает от США соблюдения международных обязательств: политик

Во время встречи Лаая Джонейди и нового посла Норвегии в Исламской Республике Иран Зигвальда Хауге, которая проходила в кабинете вице-президента по правовым вопросам, стороны подчеркнули глубину и историю дружеских отношений между двумя странами.

На этой встрече Джонейди заявила: "то, что произошло с иранской нацией на международной арене в последние годы, было несправедливым и незаконным, и что поведение США, особенно в последнее время, противоречит политическим порядкам и обычаям, а также договорным и обычным правилам".

"Выйдя из ядерной сделки и введя односторонние санкции против Ирана, Соединенные Штаты создали проблемы для иранского народа даже в сфере базовых нужд и промышленной деятельности. И ожидание Ирана от Соединенных Штатов в новую эру - это соблюдение международных обязательств, а также от Европы и Норвегии, где отношения между двумя странами существуют более 100 лет, заключается в стремлении к нормальным торгово-экономическим отношениям и двустороннему и многостороннему сотрудничеству", - добавила она.

"Благодаря своим 100-летним отношениям с Ираном, а также будучи непостоянным членом Совета Безопасности в этот период, Норвегия может сыграть эффективную роль в поощрении и углублении приверженности международным обычаям и законам, а также в укреплении международных институтов", - указала она.