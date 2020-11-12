Министр нефти: санкции США усложнили борьбу с коронавирусом в Иране

Биджан Зангане сегодня в четверг в кулуарах 22-го Ежегодного совещания министров стран-экспортеров газа (GECIF), которое было проведено в режиме вебинанра сказал, что деструктивная роль Соединенных Штатов во всех глобальных правилах стала очевидной в последние четыре года.

"Санкции США против Ирана и лишение Ирана от доходов нефти привели к тому, что страна столкнулась с трудностями в борьбе с коронавирусом. Поэтому я считаю, что правительство США несет ответственность за ежедневную смерть 400 иранцев из-за эпидемии", - указал он.

Согласно ИРНА, со смертью 457 новых зараженных вирусом за последние 24 часа, число окончательных смертей от болезни Covid-19 в стране достигло 40 121.