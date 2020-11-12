Задержан лидер сепаратистской группировки «Харакат ан-Нидал»

«Харакат ан-Нидал» является арабской националистическим и сепаратистской группой боевиков, что сторонники Сецессия Хузестана из Ирана, чтобы создать арабское государство, ведя прямой и жестокий конфликт против Ирана для достижения своей цели.

При этом в результате специальных и совместных действий разведки Ирана был арестован лидер сепаратистской группировки «Харакат ан-Нидал».

Напомним, 22 сентября 2018 года произошёл теракт в иранском городе Ахваз утром во время военного парада по случаю Недели Священной Обороны в Иране, в результате которого число погибших превысило 25 человек, ещё более 60 получили ранения.