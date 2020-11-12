Торжественное открытие 1400 проектов в области здравоохранения Ирана в 2021 году

Саид Намаки в четверг на церемонии открытия национальных проектов в области образования, здравоохранения, социального обеспечения и лечения в рамках тридцать второй национальной программы «скачок в производстве» отметил, что «кроме того, сотни медицинских центров, центров здоровья, комплексных медицинских центров и будут открыты медицинские учебные центры, что станет историческим рекордом для этого правительства по сравнению с периодом до победы революции и после победы революции».

«Нет сомнений в том, что благодаря Всемогущему Богу и беспрецедентной поддержке президента я надеюсь, что мы сможем представить этот отчет иранскому народу в мае 2021 года, что будет увековечено в истории страны», - добавил он.