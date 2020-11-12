Постпред ИРИ при ООН: ядерная программа Израиля и Саудовской Аравии непрозрачна

Маджид Тахт-Раванчи в среду подчеркнул важную роль ядерной энергии в различных аспектах экономического и социального развития стран на сессии Генассамблеи ООН, которая прошла по теме ежегодного доклада Международного агентства по атомной энергии.

Он при этом отметил, что этот вопрос полностью прописан в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в Уставе Международного агентства по атомной энергии, и что одна из задач Устава МАГАТЭ заключается в содействии мирному использованию и укреплению международного сотрудничества в этой области между государствами-членами.

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций продолжил, что Исламская Республика Иран добилась значительных достижений благодаря большим усилиям и инвестициям в этой области и в настоящее время использует ядерную энергию в областях производства электроэнергии, медицины, сельского хозяйства и промышленности.

«Согласно докладам о ядерной деятельности Саудовской Аравии, если страна реализует мирную ядерную программу, она должна действовать прозрачно и позволить инспекторам МАГАТЭ проверять ее деятельность», - пояснил он.