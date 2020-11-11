МАГАТЭ: Иран продолжает сократить обязательства по СВПД

Согласно сообщению журналиста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, по состоянию на 2 ноября Иран накопил более 2443 кг низкообогащенного урана, что на 338 кг выше по сравнению с запасами, зафиксированными в августе (2105 кг).

По его сообщению, Иран в 10 раз превысил предел, установленный СВПД, он составляет 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Кроме того, в распространенном в среду заявлении МАГАТЭ говорится, что в рамках соглашения с Ираном на той неделе агентство дополнительно обследовало еще один объект в стране, при этом были взяты экологические образцы.