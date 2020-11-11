11 нояб. 2020 г., 18:12
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News Code: 84107346
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Зариф провел встречу с Имраном Ханом

Зариф провел встречу с Имраном Ханом

Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели в среду в Исламабаде переговоры.

Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Тегераном и Исламабадом, развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономические отношения.

Во время встречи, министр иностранных дел Ирана рассказал о своих консультациях с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши и начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

Зариф и Имран Хан подчеркнули необходимость развития двустороннего сотрудничества между Тегераном и Исламабадом, партнерства для регионального мира и стабильности, в том числе тесного сотрудничества для содействия установлению безопасности в Афганистане.

Стороны также призвали к противодействию исламофобии, совместным усилиям по решению проблем исламского мира и укреплению отношений между мусульманами.

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