Зариф провел встречу с Имраном Ханом

Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Тегераном и Исламабадом, развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономические отношения.

Во время встречи, министр иностранных дел Ирана рассказал о своих консультациях с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши и начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

Зариф и Имран Хан подчеркнули необходимость развития двустороннего сотрудничества между Тегераном и Исламабадом, партнерства для регионального мира и стабильности, в том числе тесного сотрудничества для содействия установлению безопасности в Афганистане.

Стороны также призвали к противодействию исламофобии, совместным усилиям по решению проблем исламского мира и укреплению отношений между мусульманами.