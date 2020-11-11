Иран и Пакистан договорились приложить совместные усилия для достижения мира и стабильности в регионе

Переговоры глав МИД Ирана и Пакистана состоялись в среду в министерстве иностранных дел в Исламабаде.

Дипломаты обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Тегераном и Исламабадом, развитию двустороннего сотрудничества в различных областях и пандемии коронавируса (COVID-19).

Главы МИД Ирана и Пакистана также обсудили более эффективное управление границами, развитие взаимных контактов и улучшение условий проживания в Заире.

Стороны, в частности, выразили обеспокоенность тенденцией роста исламофобии в некоторых европейских странах, отметив, что богохульное отношение к свободе выражения мнений вообще неприемлемо.

Куреши сказал, что Пакистан и Иран могут извлечь выгоду из региональных и других важных форумов для развития сотрудничества в двусторонней торговле, инвестициях, безопасности и других областях, представляющих взаимный интерес.

Глава пакистанского МИД выразил горе и сожаление по поводу смертей из-за COVID-19 в Иране, и высоко оценил усилия иранского правительства по сдерживанию распространения пандемии.

Куреши также подчеркнул, что прочный мир в Афганистане необходим для мира и стабильности в регионе.

Глава дипломатии Пакистана сказал, что у афганского руководства есть уникальная возможность в виде внутриафганского диалога, и они не должны упускать эту возможность.

Куреши также проинформировал своего иранского коллегу о зверствах Индии и грубых нарушениях прав человека в индийских незаконно оккупированных Джамму и Кашмире.