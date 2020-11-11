Иран не в восторге приходом Байдена к власти: Аракчи

Говоря о президентских выборов в США, Аракчи в эфире государственного телевидения Ирана отметил: "Страна, которая утверждает, что она является крупнейшей демократией в мире и управляется древнейшими демократическими традициями, теперь находится в такой ситуации: они говорят о фальсификации выборов или называют целую систему выборов коррумпированной".

По его словам, подобные случаи после президентских выборов в США показали ложный авторитет американской демократии.

Американское общество раскололось на два полюса

Иранский дипломат отметил, что президентские выборы в США показали еще одну истину – разделение американского общества на два полюса, которые конкурируют друг с другом и не могут терпеть другой стороны.

По его словам, почти 50% американского общество проголосовали за Трампа, за все его высокомерную политику, издевательство и незаконные меры. "На мой взгляд такой подход среди половины населения Соединенных Штатов может стать угрозой миру", добавил он.

У "трампизма" есть сторонники в американском обществе

"Вне зависимости от того, покинет Дональда Трамп Белый дом или нет, 50% населения американского общество поддерживают его образ мышления, на основе которого он считает себя выше остального мира, не готов к сотрудничеству и нарушает все международные соглашения и договоры", отметил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам, подчеркнув, что лидеры США привели себя и американское общество к политическому упадку.

Политика максимального давления обречена на провал

Аракчи в ответ на вопрос о поведении Трампа в течение следующих двух месяцев заявил: "Есть предположения о том, что Трамп хочет делать в следующие два месяца на международном арене, в частности с Ираном", добавив: "Трамп доказал, что он ни к чему не привержен и может сделать что-нибудь. Но дело в том, что его действия не будут результативным".

Иранский дипломат заявил, что такие слухи и предположения являются продолжением политики максимального давления на Иран, которая не стала успешной. США приложили усилия, чтобы сломить сопротивление иранского народа, но их усилия не увенчались успехом.

Он заявил, что сегодня весь мир говорит от том, что политика максимального давления не достигла ни одной из своих целей, и мы продолжим свою политику сопротивления.

Что касается поведения Трампа в течение следующих двух месяцев, Аракчи сказал: "Некоторые утверждают, что Трамп может оставить после себя "выжженную землю". Я считаю, что он не может сделать больше, чем сделал до сих пор".

Комментируя возможную политику Джо Байдена в отношении ядерной сделки, замглавы внешнеполитического ведомства Ирана заявил: "Мы не боимся, что Трамп останется, и не в восторге приходом Байдена к власти, а, скорее всего, мы принимаем решение в соответствии с нашими интересами".

Он добавил, что Байден и Демократическая партия объявили о возвращении к ядерному соглашению перед президентскими выборами, конечно же, поле для этого открыто. Мы не покинули стол переговоров, а они покинули.

Аракчи подчеркнул, что, как уже сказал лидер Исламской Революции, мы ведем переговоры с США лишь в рамках формата группы "Большой шестерки".

Он в конце интервью указал на недавнее соглашение между Арменией, Азербайджанской Республикой и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе, отметив, что Иран надеется на восстановление мира на оккупированных земель Азербайджанской Республики.

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