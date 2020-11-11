Политика Ирана заключается в уважении прав наций и положить конец односторонности, заявил Рухани

"Приблизиться или дистанцироваться от политики Ирана зависит от правительства США", отметил Рухани.

"Мы чувствуем, что пространство лучше подготовлено для более тесных отношений и лучшего взаимодействия со всеми дружественными странами", добавил президент Ирана.

По его словам, проблема администрации президента США Дональда Трампа, которая находится в последние месяцы своей жизни в том, что она не была очень хорошо знакома с международной политикой, и что она реализовывала взгляды американских экстремистов и сионистского режима.

"Наша политика основана на мире и стабильности в регионе и уважении прав народов. Наша политика основана на ненападении и невмешательстве во внутренние дела стран. Наша политика — борьба с терроризмом", сказал Рухани.

"Наша политика — положить конец одностороннему подходу и соблюдению договоров. Наша политика не меняется. Мы категорически выступаем против терроризма. Кто бы ни находился у власти в Вашингтоне, иранская политика не меняется", указал Рухани.