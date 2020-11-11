Иранские адвокаты передали ООН послание в поддержку арестованного иранского дипломата

Заявление в поддержку арестованного иранского дипломата, Обвиняемого в причастности к планированию теракта во время встречи во Франции до сих пор подписали более 1842 адвоката и юриста.

В заявлении иранские адвокаты подвергли резкой критике поведение Германии и Австрии, которое противоречит дипломатической практике, призвав ООН привлечь Австрию и Германию к ответственности.

Асади, занимавший пост третьего секретаря посольства Ирана в Австрии, был арестован в Германии в 2018 году и экстрадирован в Бельгию. Его обвиняют в том, что он якобы планировал теракт во время встречи во Франции.