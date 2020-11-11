Зариф встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана в Исламабаде

Стороны на этой встрече обсудили такие вопросы, как борьба с терроризмом, укрепление оборонного и пограничного сотрудничества и расширение военных отношений между двумя странами.

Они также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Зариф и генерал Баджва подчеркнули необходимость защиты общих границ, которые также известные как границы мира и дружбы.

Зариф планируется встретиться со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Встреча с премьер-министром Пакистана Имран Ханом также включена в повестку дня иранского министра иностранных дел в конце двухдневного визита в Исламабад.

Зариф во вторник вечером во главе политической и экономической делегации прибыл в столицу Пакистана для консультации с высокопоставленными должностными лицами страны.

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