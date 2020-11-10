В следующем году Иран отправит на орбиту человека-робот

«Большая часть деятельности научно-исследовательского института направлена ​​на реализацию всеобъемлющего документа по развитию авиакосмической отрасли страны, который был зафиксирован на встрече, состоявшейся в декабре 2012 года. Этот документ преследует высокие цели, одна из которых - осуществить пилотируемый космический полет, за что отвечает Институт аэрокосмических исследований», - сказал он.

«Согласно этому документу, мы сможем отправить людей на околоземную орбиту к 2024 году», - отметил он.

«Девятая попытка Ирана отправить живое существо в космос – это запустить человека-робот. При благоприятных условиях этот важный шаг будет сделан в начале следующего года. Этот робот, будет разработан и построен иранскими учеными, и это хороший шаг к успеху в этом проекте», - пояснил он.