Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан

В этой поездке Зарифа сопровождают ряд его советников и официальные лица Министерства иностранных дел страны.
Зариф ранее 10 раз ездил в Пакистан в качестве министра иностранных дел Исламской Республики Иран.
Пути расширения двусторонних отношений, контроль за выполнением соглашений между двумя странами, консультации по региональным и международным событиям станут одними из наиболее важных тем переговоров Мохаммада Джавада Зарифа с высокопоставленными пакистанскими официальными лицами.
Тегеран, 10 ноября, ИРНА - Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во вторник вечером во главе политической и экономической делегации по был в столицу Пакистана для консультаций с высокопоставленными должностными лицами страны.
В этой поездке Зарифа сопровождают ряд его советников и официальные лица Министерства иностранных дел страны.
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