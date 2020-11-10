Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан

В этой поездке Зарифа сопровождают ряд его советников и официальные лица Министерства иностранных дел страны.

Зариф ранее 10 раз ездил в Пакистан в качестве министра иностранных дел Исламской Республики Иран.

Пути расширения двусторонних отношений, контроль за выполнением соглашений между двумя странами, консультации по региональным и международным событиям станут одними из наиболее важных тем переговоров Мохаммада Джавада Зарифа с высокопоставленными пакистанскими официальными лицами.