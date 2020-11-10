МИД Ирана приветствовал соглашение между Азербайджаном Арменией и Россией

Министерство иностранных дел в заявлении о соглашении между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией объявило, что Исламская Республика Иран приветствует соглашение между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией, которое привело к прекращению огня и боевых действий. "Это соглашение, принципы которого также были изложены в инициативе Исламской Республики Иран, приведет к окончательным договоренностям по установлению прочного мира в Кавказском регионе, так что оно включает мир и процветание для людей во всех странах и устраняет существующие опасения", - говорится в заявлении.

"Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность, не менять официальные международные границы, освобождение оккупированных территорий, возвращение беженцев, уважение безопасности и прав меньшинств, а также вывод всех террористических сил и иностранных боевиков из региона, способствовать прочному миру и безопасности в регионе и участвовать в региональных инициативах", отмечается в заявлении.

По данным ИРНА, президент РФ Владимир Путин во вторник утром заявил, что согласно соглашению, подписанному между тремя сторонами, Азербайджанская Республика и Республика Армения остановятся на своих позициях, а миротворческие силы Российской Федерации размещаются на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.