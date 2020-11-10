10 нояб. 2020 г., 15:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84105739
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Рухани: Мы готовы поделиться своим опытом со странами-членами ШОС

Рухани: Мы готовы поделиться своим опытом со странами-членами ШОС

Тегеран, 10 ноября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что Исламская Республика Иран готова поделиться своим опытом в борьбе с Covid-19 с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Хасан Рухани во вторник на 20-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который виртуально прошел по инициативе  президента России Владимира Путина, заявил: "Я рад, что мне представилась возможность снова выступить на этой конференции".
"Сегодня мир находится в опасной ситуации. С одной стороны, эпидемия коронавируса, помимо того, что представляет серьезную угрозу для жизни людей, оказала глубокое и разрушительное воздействие на человеческую жизнь. Совместное сотрудничество во всем мире стало еще более необходимым", - добавил он.
"Мы всегда подчеркивали нашу политику укрепления добрососедства, доверия и диалога с нашими соседями в регионах Евразии, Персидского залива, Южной и Западной Азии, и мы  видим возможности устойчивого развития через сотрудничество и мир", - заключил он 

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