Рухани: Мы готовы поделиться своим опытом со странами-членами ШОС

Хасан Рухани во вторник на 20-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который виртуально прошел по инициативе президента России Владимира Путина, заявил: "Я рад, что мне представилась возможность снова выступить на этой конференции".

"Сегодня мир находится в опасной ситуации. С одной стороны, эпидемия коронавируса, помимо того, что представляет серьезную угрозу для жизни людей, оказала глубокое и разрушительное воздействие на человеческую жизнь. Совместное сотрудничество во всем мире стало еще более необходимым", - добавил он.

"Мы всегда подчеркивали нашу политику укрепления добрососедства, доверия и диалога с нашими соседями в регионах Евразии, Персидского залива, Южной и Западной Азии, и мы видим возможности устойчивого развития через сотрудничество и мир", - заключил он