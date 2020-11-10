10 нояб. 2020 г., 15:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84105710
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Иран приветствовал окончание войны в Нагорном Карабахе

Иран приветствовал окончание войны в Нагорном Карабахе

Тегеран, 10 ноября, ИРНА - «Переговоры и политическое решение могут положить конец давнему нагорно-карабахскому кризису, как заявил глава администрации правительства Махмуд Ваези.

"Исламская Республика Иран приветствует посредничество России между Азербайджаном и Арменией и согласие сторон в нагорно-карабахском конфликте на прекращение огня", - сказал он.
"Мы продолжаем подчеркивать приверженность двух стран международным границам и защите гражданских прав всех", - добавил он.
По данным ИРНА, президент РФ Владимир Путин во вторник утром заявил, что согласно соглашению, подписанному между тремя сторонами, Азербайджанская Республика и Республика Армения остановятся на своих позициях, а миротворческие силы Российской Федерации размещаются на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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