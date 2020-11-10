Иран приветствовал окончание войны в Нагорном Карабахе

"Исламская Республика Иран приветствует посредничество России между Азербайджаном и Арменией и согласие сторон в нагорно-карабахском конфликте на прекращение огня", - сказал он.

"Мы продолжаем подчеркивать приверженность двух стран международным границам и защите гражданских прав всех", - добавил он.

По данным ИРНА, президент РФ Владимир Путин во вторник утром заявил, что согласно соглашению, подписанному между тремя сторонами, Азербайджанская Республика и Республика Армения остановятся на своих позициях, а миротворческие силы Российской Федерации размещаются на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.